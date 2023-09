Finisce in parità il derby, ma stavolta lo scatolone pieno di rimpianti è quello giallorosso. Se lo 0-0 con cui si è conclusa la sfida del Pinto può tutto sommato andar bene alla Casertana, diverso è il discorso per quanto riguarda il Benevento che nella ripresa ha creato le occasioni per conquistare l’intera posta in palio, commettendo l’errore grave di non trasformare in gol quanto prodotto. Due, in particolare, le chance ghiotte capitate nella ripresa: il palo di Ferrante e l’errore di Berra da due passi, episodi che avrebbero potuto cambiare l’esito del match. Invece, alla fine la Strega deve accontentarsi di portare via un punto da Caserta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia