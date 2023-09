Washington, 18 set. (Adnkronos) – “A New York con Antonio Tajani per l’Assemblea Generale dell’Onu. Abbiamo parlato della situazione insostenibile a Lampedusa. Le Ue dia solidarietà e sostegno per far fronte a questa tragedia umana. Va urgentemente concluso l’accordo sul Patto migrazione e asilo”. Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.