Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Quello che accadrà, caro Foti, è che il numero delle persone trattenute e rimpatriate sarà irrilevante rispetto agli arrivi. Ci aspettiamo un report puntuale, altrimenti è solo inutile fuffa come il reato universale di scafismo? A proposito, quanti scafisti sono stati catturati dai nostri incursori all’estero dall’entrata in vigore di quel reato?”. Carlo Calenda commenta così via twitter le dichiarazioni di Tommaso Foti di Fdi sulle misure in Cdm.