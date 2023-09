Lollobrigida: pm Roma chiede condanna 7 anni e mezzo per ex factotum Piazzolla

Roma, 18 set. (Adnkronos) – La pm di Roma Eleonora Fini ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo per Andrea Piazzola, l’ex assistente e factotum di Gina Lollobrigida, accusato di circonvenzione di incapace per aver sottratto beni dal patrimonio dell’attrice tra il 2013 e il 2018.

La rappresentante dell’accusa ha evidenziato lo “stato di fragilità” in cui si trovava Lollobrigida, con periti e consulenti che nel corso del dibattimento hanno concordato su un “indebolimento della capacità di intendere e autodeterminarsi e di decidere autonomamente con una parziale deficienza psichica”. Lollobrigida era quindi “suggestionabile, tenuta in isolamento, in uno stato di vulnerabilità” ha concluso la pm.