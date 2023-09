Fiere: Salone del camper, superati 100.000 visitatori

Parma, 18 set. (Labitalia) – Si è conclusa la 14ma edizione del Salone del Camper, organizzata nei padiglioni di Fiere di Parma. Un’edizione straordinaria sia per numero di espositori, 400, sia per superficie occupata dai veicoli ricreazionali, aumentata del 20% rispetto alla precedente edizione. Superati i 100.000 visitatori, oltre 600 sono stati i mezzi presentati e visitati nei 5 padiglioni, di cui alcuni in anteprima assoluta per il mercato italiano. Questa edizione ha coinvolto un maggior numero di famiglie con bambini, che hanno visitato il salone con l’idea che l’acquisto di un veicolo ricreazionale corrisponda alle esigenze di trascorrere una vacanza libera, sicura e inclusiva. Che mette d’accordo adulti e bambini, sportivi e pigri, stanziali e itineranti, basso e alto spendenti, buongustai e frugali.

“Il Salone del Camper 2023 – dichiara Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma – ha confermato il trend positivo del settore sul piano industriale e turistico. L’evoluzione tecnologica, confermata dagli espositori del Salone che hanno presentato molte interessanti novità, favorisce la fruizione sostenibile di questo tipo di vacanza che contribuisce alla auspicabile destagionalizzazione e delocalizzazione dell’offerta turistica del nostro Paese”. Il comparto camperistico è fondamentale motore di ripartenza del turismo internazionale, come ha confermato anche la ricerca presentata al Salone del Camper dal Met, Master di economia e management del turismo dell’Università Bocconi di Milano. E poiché l’Italia è stata premiata a luglio 2023 dal Daily Telegraph come migliore destinazione turistica europea in questo settore, c’è da supporre che il nostro Paese possa guidare questo trend, agendo sia sulla leva della produzione di veicoli che su quello della promozione di destinazione.

“Il camperismo – sostiene Gloria Oppici, brand manager del Salone del Camper – è la celebrazione di una vacanza rigenerante, sicura e senza restrizioni, che privilegia il turismo di prossimità, esperienziale e di valorizzazione dell’offerta enogastronomica e culturale del territorio. Il lusso della vacanza in camper e caravan è quello della libertà”.

Un esempio della crescita del turismo open air è l’impennata del noleggio dei van, che secondo i dati Yescapa sono cresciuti del 143% rispetto al 2019 (dato considerato utile per la parametrazione). Il van e la VanLife rappresenta il simbolo dei viaggiatori di nuova generazione, soprattutto giovani, che percorre l’Europa in lungo e largo fuori dagli itinerari più battuti, per scoprire il mondo e anche un po’ se stessi. La presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè ha suggellato l’importanza che il settore riveste per l’economia italiana. Un driver e una componente complementare della promozione del made in Italy.

Altro primato di questa edizione 2023 del Salone del Camper, la presenza di ben 8 regioni italiane: Toscana, Calabria, Marche, Sicilia, Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Oltre a Pesi stranieri, tra cui Croazia e Slovenia, per la prima volta presente in una fiera B2C. Altro primato, gli eventi ospitati nei padiglioni, più di 70 tra presentazioni, talk, appuntamenti. “Il nostro – dice Gloria Oppici, brand manager del Salone del Camper- è un salone automotive, ma anche l’unico vero happening di viaggiatori che praticano la vacanza itinerante e il lusso della libertà. Siamo soddisfatti che ci sia l’impegno politico per favorire le aree di sosta camper e incentivi per l’acquisto di veicoli ricreazionali per le persone con disabilità: significa che il settore è tenuto nella considerazione che merita”.

“L’Associazione Produttori Camper, co-organizzatore del Salone del Camper assieme a Fiere di Parma, è molto soddisfatta di questo successo – conclude Simone Niccolai, presidente Apc – e ciò dimostra che il camper è uno strumento sempre più apprezzato anche in Italia, per fruire del proprio tempo libero in tutte le stagioni ed in totale comfort. E non solo per le vacanze”.