Washington, 18 set. (Adnkronos) – “Un piacere accogliere Roberta Metsola al Consolato italiano a New York per l’inaugurazione della ‘Grande Visione italiana’, una mostra che porta nel mondo la Collezione Farnesina. La diplomazia culturale è un potente strumento di politica estera con un ruolo centrale per la promozione dell’Italia”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.