F1: Sainz trionfa a Singapore, in quota il sorpasso a Leclerc nel testa a testa Ferrari

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – Periodo d’oro per Carlos Sainz, che dopo la pole position e il podio di Monza ha centrato una vittoria stratosferica a Singapore, la seconda in carriera per lo spagnolo e la prima in stagione per la Ferrari, nonché la prima di una scuderia che non fosse la Red Bull. Punti importanti non solo per il morale ma anche in chiave classifica piloti, dove il nativo di Madrid si rilancia alla grande nel confronto tutto in salsa Maranello con Charles Leclerc: secondo gli esperti di Planetwin365, con questa vittoria Sainz passa per la prima volta in vantaggio nel testa a testa con il monegasco, a quota 1,72 contro il 2 del numero 16. Discorso diverso, però, se si allarga la questione a tutta la griglia. Su William Hill, infatti, Sergio Perez rimane saldamente al comando della classifica piloti, senza considerare Max Verstappen: il messicano si gioca a 1,10, mentre per Lewis Hamilton, lontano 43 punti dal pilota Red Bull, si sale a 7,50; a 51, invece, Fernando Alonso. A 251, infine, ecco i ferraristi Sainz e Leclerc, oltre a Lando Norris e George Russell.