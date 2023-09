“In molti mi scrivono per segnalarmi la persistenza di miasmi e odori poco gradevoli che proverrebbero dall’area di ponte Valentino”, così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Comprendo – aggiunge il Sindaco– le preoccupazioni dei miei concittadini e condivido pienamente l’esigenza di far luce sulle origini, le cause e le eventuali responsabilità di questo problema. Esercitando i doveri di controllo a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ho informato l’Autorità giudiziaria e le istituzioni, come Asl e Arpac che hanno il know-how tecnico per capire cosa sta accadendo e perché. In questi casi le istituzioni devono muoversi insieme e con spirito collaborativo. Siamo in attesa di riscontri tecnico-scientifici certi e oggettivi, in assenza dei quali non sono possibili provvedimenti e misure di contrasto. Ma nessuno abbia dubbi sul fatto che monitoriamo la situazione con attenzione e non sottovalutiamo né il disagio dei cittadini, né il potenziale rischio per l’ambiente”, conclude il sindaco Mastella.

