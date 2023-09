Calcio: Nazionale di calcio resta più seguita, +41% interesse azzurri volley

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – Secondo la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, la Nazionale di Calcio si conferma la più seguita dagli italiani, con 28.531.000 interessati a maggio 2023: si tratta del 74% degli italiani tra 14 e 64 anni. Tutto questo, nonostante una riduzione del bacino, rispetto a maggio 2018, dell’8%. Gli Azzurri di Calcio vantano anche il record di passione: il 71% degli interessati segue le vicende della rappresentativa con regolarità. Gli ottimi risultati ottenuti però dalla Nazionale Italiana Maschile di Volley hanno generato una crescita record dell’interesse da parte degli italiani del 41,8% negli ultimi 5 anni: si è infatti passati da 13.525.000 interessati nel maggio 2018 a 19.175.000 interessati a maggio 2023. Di questi il 40% sono appassionati seguono cioè con regolarità le vicende del Team.

L’approfondimento nasce dal data-base della ricerca continuativa Sponsor Value di StageUp e Ipsos considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani che monitora, dal 2001, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, la Serie A di Calcio, Basket e Volley, la F1, il MotoGP oltre alle Nazionali A di Calcio, Rugby, Basket, Volley Maschile e Femminile.