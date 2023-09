Se avesse portato via i tre punti dal ‘Pinto’ nessuno avrebbe gridato allo scandalo, considerando che il Benevento nella ripresa ha avuto le occasioni per vincere per la quarta volta nella storia il derby disputato in Terra di Lavoro. Nonostante tutto, Matteo Andreoletti non ha rimpianti, consapevole che nel primo tempo la sua squadra ha rischiato di trovarsi a rincorrere: “E’ stata una partita dai due volti” il commento del tecnico giallorosso nella conferenza stampa post-gara.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia