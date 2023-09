L’estate ormai agli sgoccioli non è stata provvidenziale per il sindaco Angelino Iannella che ormai è appeso ad un filo. L’inquilino di Palazzo Caracciolo-Cito non è riuscito a trovare la quadra e raggiungere nuove alleanze all’interno del Consiglio comunale per salvare il suo governo. La legislatura adesso veramente rischia di finire a pochi mesi dal traguardo naturale.

