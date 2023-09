Bologna, 17 set. (Adnkronos) – L’Italia si impone 2-0 sulla Svezia in Coppa Davis. Dopo il successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg che ha regalato la qualificazione come seconda alle Finals, è arrivato il successo anche di Lorenzo Sonego che ha battuto Elias Ymer in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 26′ regalando il successo sugli svedesi.