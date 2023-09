Riforme: Boschi, ‘pronti a lavorare per nuova forma Governo’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Le parole della ministra delle Riforme, che parla di punti di partenza vicini, sono musica per le nostre orecchie. Se si vuole lavorare insieme per la nuova forma di governo noi ci siamo”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi alla festa nazionale di Italia viva durante il dibattito conclusivo con la ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati.

“Il nostro testo, presentato alla Camera e al Senato, è a disposizione. La riforma -ha sottolineato l’ex ministra del Governo Renzi- è un’esigenza urgente del Paese e partire presto dà garanzie di poterne discutere bene e giungere a un testo condiviso anche dalle opposizioni. Avremmo gioco facile a opporci alla riforma costituzionale, ma per noi prevale l’interesse del Paese, abbiamo perso anni preziosi, ora speriamo che sia la volta buona”.

“Noi siamo saldamente all’opposizione, ma le regole della democrazia si scrivono insieme, anche nel 2016 ci provammo condividendo gran parte del percorso delle riforme con l’opposizione, ma alcune forze politiche hanno preferito cambiare il Governo di allora piuttosto che cambiare il Paese. Noi -ha concluso Boschi- non vogliamo fare lo stesso errore”.