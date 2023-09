Migranti: Zaia, ‘Lega indica la via, Italia non può occuparsene da sola’

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – “La Lega indica la via, la Lega non se la fa indicare rispetto alle politiche sull’immigrazione e l’Europa non può considerare Lampedusa come un confine italiano perché è un problema europeo. Non siamo razzisti, abbiamo ben chiaro che bisogna accogliere chi scappa dalla fame, siamo preoccupanti” lo dice Luca Zaia, presidente della Regione Lombardia, che viene acclamato dai militanti.

“L’ospitalità deve essere dignitosa, dobbiamo anche pensare che abbiamo una nostra popolazione locale che ha bisogno di risposte e non che arriva dopo tutti gli altri. L’italia non può occuparsi da solo di questo tema, le ricollocazione a livello europeo non ci sono” aggiunge il governatore leghista che ricorda come quando erano i veneti a emigrare “non riempivano le galere, ma andavano a lavorare”.