Migranti: Siracusano, ‘oggi giornata positiva, speriamo fatti confermino intenzioni’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Lampedusa è un segnale importante per la Sicilia e per la comunità lampedusana, da anni in prima linea nell’accoglienza dei migranti”. Lo sottolinea la sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, di Forza Italia.

“La Von der Leyen -ricorda- ha voluto manifestare la vicinanza dell’Unione europea al nostro Paese ed ha annunciato la presentazione di un piano d’azione in dieci punti: i principali riguarderanno possibili nuove missioni navali, rimpatri più veloci e corridoi umanitari per l’immigrazione legale. ‘Quella dell’immigrazione illegale è una sfida europea che richiede una risposta europea’ ha sottolineato la presidente della Commissione europea, in linea con quanto chiesto dal nostro premier in questi ultimi giorni. Ed ha ragione anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, quando sostiene che la crisi migratoria deve essere al centro delle attenzioni dell’Onu, che dovrà farsi carico sempre più di quanto sta accadendo nel continente africano”.

“Tutti i Paesi Ue -conclude Siracusano- devono farsi carico dell’emergenza, partecipando alla redistribuzione dei migranti e impegnandosi all’interno dell’Unione per sostenere le politiche di contrasto alle rotte illegali e ai trafficanti di esseri umani. Oggi è stata una giornata positiva, ci auguriamo che i fatti delle prossime settimane possano confermare la bontà delle intenzioni dell’Unione europea”.