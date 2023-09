Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) – “Ho sempre ritenuto che i percorsi di gestione dei migranti dovessero essere diversi, tra gli uomini soli in età da lavoro, e i minori con meno di 14 non accompagnati e le mamme”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Lampedusa. “Il tema dei minori under 14 anni e delle donne va trattato a parte”, dice.