Migranti: Meloni, ‘da Governo italiano rivoluzione copernicana in Ue’**

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Dopo quanto annunciato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, nella sua visita a Lampedusa, “bisogna adesso lavorare nel concreto per verificare nero su bianco che cosa accade, però, obiettivamente, credo che quella che il Governo italiano è riuscito a fare in Europa in tema di contrasto ai flussi migratori sia una rivoluzione copernicana. Fino a quando c’era la sinistra al Governo si parlava solo di come redistribuire i migranti illegali in giro per l’Europa, adesso l’Europa parla di come fermare le partenze illegali. È un buon punto di partenza al quale dovranno corrispondere altrettanti fatti concreti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’intervista a ‘Dritto e rovescio’ in onda questa sera su Retequattro.