Lega: pranzo Salvini-Le Pen, ‘presto maxi-evento contro le sinistre’

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – Matteo Salvini e Marine Le Pen stanno pranzando a Pontida nell’area della cucina gestita dai militanti di Bergamo. Il segretario del Carroccio ha versato del prosecco alla leader di Rassemblement National, poi c’è stato il brindisi. Il pranzo, con prodotti ‘a chilometro zero’ ha visto in tavola salumi, formaggi e la classica salamella alla grigia.

Non solo cordialità, ma anche politica: Salvini e Le Pen, sono “molto soddisfatti per la manifestazione appena conclusa”, si tratta della 35esima edizione del raduno del Carroccio, e “stanno ragionando su un maxi evento internazionale da organizzare entro la fine dell’anno con la partecipazione di tutti i partiti alternativi alla sinistra” fanno sapere dalla Lega. “Salvini ha proposto di farlo in Italia”.