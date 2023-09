Stavolta sì, si respira clima di derby vero. Casertana e Benevento tornano a incrociarsi a distanza di oltre sette anni da quel clamoroso 6-0 del ‘Vigorito’ e lo fanno con obiettivi ben chiari nella testa: i falchetti per giocarsi al meglio la propria chance di rivincita, cavalcando l’onda dell’entusiasmo e puntando sull’effetto sorpresa tipico del debutto; la Strega, invece, per cercare conferme alle promettenti tracce seminate in questi ultimi giorni.

