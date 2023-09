Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – “Condivido le preoccupazioni e le angosce di tanti imprenditori e di tante famiglie che si alzano con il debito sulle spalle, anch’io come ministro dell’Economia mi alzo con un grande debito sulle spalle: 2859 miliardi che significano soltanto l’anno prossimo per interessi in più 14 miliardi, sottratti ad aiuti, alla sanità, alla riduzione delle tasse”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dal palco di Pontida.