Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa rendono noto che sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di un impianto di lavorazione degli imballaggi multimateriale che sorgerà nella struttura ex Laser in contrada Olivola. La Co.pa.rm srl eseguirà l’intervento per un importo complessivo di 2milioni 229mila, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia