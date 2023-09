Da una parte ci sarà chi andrà alla ricerca di conferme dopo il primo successo stagionale; dall’altra chi invece vuole scattare col piede giusto dai blocchi di partenza del campionato, dopo aver atteso per un’estate intera il ripescaggio in Serie C. Benevento e Casertana si ritroveranno di fronte domani sera con umori contrapposti, ma pure col serbatoio delle motivazioni bello pieno, come del resto si conviene a un derby così sentito. In attesa dei riscontri sul campo, il match si può giocare sulla scacchiera, tra ipotesi di formazione, mosse che non ti aspetti e abbozzi di scelte.

