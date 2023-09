“Nel periodo in esame (secondo semestre del 2022) la geografia criminale della provincia beneventana non presenta significative evoluzioni rispetto al precedente semestre. Le costanti ed incisive azioni di contrasto, eseguite dalle Istituzioni a presidio del territorio sannita, hanno colpito le storiche organizzazioni camorristiche che permangono in tali aree sebbene sensibilmente ridimensionate. A Benevento, i più recenti esiti investigativi confermerebbero la presenza dell’organizzazione camorristica facente capo alla famiglia Sparandeo e la partecipazione subordinata dei gruppi Piscopo-Saccone e Nizza, da sempre attivi nei settori dell’usura, delle estorsioni e dello spaccio di sostanze stupefacenti”.

Così l’ultima relazione della Direzione Investigativa antimafia per le formazioni criminali organizzate in città e nel comprensorio più contiguo.

