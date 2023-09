Migranti: Gori (Pd), ‘Meloni fa la faccia feroce, ma è solo propaganda vecchie maniera’

Roma, 16 set (Adnkronos) – “Meloni fa la faccia feroce coi migranti solo per contenere Salvini che la cannoneggia dall’estrema destra. Sa perfettamente che alzare a 18 mesi la detenzione nei centri per il rimpatrio non tratterrà neppure una persona dal cercare di venire in Europa – via Italia – se fugge da guerre, persecuzioni o estrema povertà. È solo una misura inumana, un colpo di propaganda alla vecchia maniera”. Lo scrive su Twitter Giorgio Gori.

“È giusto cercare di limitare i flussi spontanei. Servono però investimenti europei per stabilizzare i Paesi da cui si originano le migrazioni, accordi per i rimpatri e soprattutto veri canali di ingresso legale (quelli attivati coi decreti flussi sono notoriamente finti, servono al massimo a regolarizzare chi è già qui)”, aggiunge il sindaco di Bergamo, del Pd.