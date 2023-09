Migranti: Della Vedova (+Ue), ‘strategia governo tafazziana, ma se l’orizzonte è Orban…’

Roma, 16 set (Adnkronos) – Quella del governo sui migranti è stata “una strategia tafazziana. Siccome le persone arrivano, l’obiettivo era imporre in Europa una strategia politica di accoglienza diffusa. Ma non è successo perchè il governo sarebbe dovuto andare in collisione con suoi alleati, Orban e la Polonia. Questo è evidente se l’orizzonte politico della coalizione che governa, con l’eccezione di Forza Italia, è andare da Orban, quello di immigrati zero…”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, al dibattito sull’Ucraina alla festa di Italia viva.