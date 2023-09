L’argomento non era all’ordine del giorno, ma si è rivelato notizia di prima importanza: il Tar si è pronunciato sulla questione Chimana e ha dato ragione al Comune.

Ieri pomeriggio, prima dell’apertura dei lavori del Consiglio comunale, il sindaco Angelo Pepe ha annunciato il responso dei giudizi amministrativi sul ricorso promosso dal Comune contro la realizzazione di un impianto per la gestione rifiuti speciali non pericolosi e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, in località Falcetti.

