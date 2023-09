Calcio: Mourinho, ‘Totti alla Roma? Non ne è mai uscito, io rispetto società e gerarchie’

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Io sono l’allenatore. Non sono nessuno per parlare con un mito del romanismo e dirgli di venire. Parlo con lui di banalità. Questo è il mio rapporto con Francesco nel rispetto della società e delle gerarchie. La mia vita sociale a Roma è così, non ce l’ho. Totti è nella Roma, non è mai uscito di qua e mai uscirà. Per me lui è sempre qui. Mourinho non ha fatto nulla”. Lo ha detto Josè Mourinho, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli di un possibile ritorno alla Roma di Francesco Totti.