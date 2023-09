Ucraina: Zelensky ringrazia Von der Leyen per aver revocato veto su esportazioni cereali

Kiev, 15 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo che la Commissione ha revocato le restrizioni temporanee sulle esportazioni agricole ucraine. “Ho ringraziato Ursula von der Leyen per aver mantenuto la parola data nel difendere le regole del mercato unico. Questo è un esempio di come Ucraina e Ue lavorano insieme in vera unità e fiducia. Quando le regole vengono rispettate e gli accordi vengono mantenuti ‘l’Europa vince sempre “, ha detto Zelensky su X.

Zelenskyj ha aggiunto che “è essenziale che la solidarietà europea ora funzioni a livello bilaterale”. “Se le loro decisioni violano la legislazione europea, l’Ucraina risponderà in modo civile”. L’Ucraina ha accettato di adottare misure per controllare l’esportazione di cereali verso l’Unione Europea al fine di evitare distorsioni del mercato in Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria dopo la scadenza del veto concesso dalla Commissione Europea ai cinque paesi membri.