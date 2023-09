Ucraina, Zelensky andrà alla Casa Bianca. Kiev ordina evacuazione civili da Kherson

(Adnkronos) – Un incontro alla Casa Bianca con Joe Biden e colloqui al Congresso di Washington per Volodymyr Zelensky. Lo scrivono i media americani, parlando dell’arrivo negli Stati Uniti la prossima settimana del presidente ucraino, per partecipare di persona all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e New York. Ancora non è chiaro se Zelensky terrà un discorso al Congresso, come era avvenuto nel dicembre scorso. La visita a Washington sarebbe giovedì prossimo.

Intanto, sul fronte della guerra Ucraina Russia, le autorità ucraine hanno ordinato l’evacuazione dei civili dalla parte meridionale della regione di Kherson, in parte controllata dai russi e costantemente sotto il fuoco dei bombardamenti. Lo ha reso noto il governatore Oleksandr Prokudin su Telegram. “Il consiglio regionale di difesa di Kherson ha deciso l’evacuazione obbligatoria di famiglie con bambini dalle aree soggette al costante bombardamento nemico”, ha scritto il governatore.

In un attacco russo la notte scorsa un bambino di sei anni è stato ucciso nella regione di Kherson, mentre il fratello di 13 anni è rimasto gravemente ferito, secondo quanto ha denunciato l’Ufficio del Procuratore generale.