Suppletiva Monza, Demos non appoggerà Cappato

Roma, 15 set (Adnkronos) – Marco Cappato “non è la scelta di Demos”. Così il segretario di Democrazia solidale – Demos e deputato Paolo Ciani sulle prossime elezioni suppletive a Monza e Brianza.

“Stiamo seguendo le vicende delle elezioni suppletive del Senato di Monza e Brianza dal principio. L’autocandidatura di Marco Cappato è legittima e comprensibile, ma non è stata in alcun modo discussa in nessuna sede comune e in ogni caso non ha mai impegnato Demos: rispetto per la persona, le cui battaglie però sono a noi lontane e non ci rappresentano”, dice Ciani.

“Ragionando con i nostri rappresentanti locali, in contatto con amministratori e società civile, stavamo pensando ad una figura che potesse raccogliere un consenso largo in un collegio difficile. Visto il sostegno del Pd a Cappato, di cui abbiamo appreso la notizia via stampa, mi trovo costretto a ribadire che questa non è la scelta di Demos”, sottolinea Ciani.