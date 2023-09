Scuola: Foti (Fdi), ‘guidare e interpretare scelte giovani’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Non ci si avvicina ai giovani per legge, ma guidandone e, a volte, interpretandone le scelte. Penso che sia importante riuscire a conciliare oggi l’offerta formativa di un istituto scolastico con il mondo del lavoro. Per esempio, le materie Stem – sulle quali Fratelli d’Italia ha presentato anche una Pdl- scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono quattro discipline che offrono una possibilità di occupazione decisamente notevole, purtroppo però abbiamo una risposta sotto il profilo universitario che non soddisfa la domanda. Magari molti giovani scelgono altro perché non indirizzati fino in fondo verso questa prospettiva. Dobbiamo fare esattamente l’opposto di quello che Benedetto Croce suggeriva, cioè: ‘L’unico modo per risolvere il problemi dei giovani è farli invecchiare’. Io dico invece che l’unico modo per tenere giovani anche gli anziani è quello di avere giovani che credano nel futuro”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite a Parma al Festival di Open, Le sfide del futuro.