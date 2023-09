La spada di Damocle del dimensionamento oscilla sulla provincia sannita. La prima campanella in città e in provincia ha suonato all’unisono con lo squillo del sindaco Mastella al presidente della Provincia Lombardi, sollecitato a convocare un’assemblea delle fasce tricolori per affrontare la questione.

Al rischio tagli è legato a filo doppio, tra i tanti fattori in gioco, lo scarso appeal di diversi Istituti superiori, rappresentato plasticamente dalla mancata formazione delle classi o da iscrizioni al lumicino che accendono grossi punti interrogativi sul futuro.

