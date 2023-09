Mosca, 15 set. (Adnkronos) – “Nuovi progetti per sottomarini e veicoli subacquei senza pilota, nonché sistemi robotici, sono in fase di sviluppo per la Marina russa”. Lo ha detto il ministro della Difesa Sergey Shoigu in visita al quartier generale della flotta russa del Pacifico, dove ha verificato l’adempimento dei contratti di appalto statali presso il cantiere navale sottomarino Zvezda a Bolshoy Kamen e lo stabilimento di elicotteri Progress ad Arsenyev.