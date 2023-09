Pallavolo: torneo preolimpico, domani l’esordio delle azzurre a Lodz con la Corea del Sud

Lodz, 15 set. – (Adnkronos) – Sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell’Italia nel Torneo di Qualificazione Olimpica in programma in Polonia dal 16 al 24 settembre. L’Italia infatti affronterà, domani alle 20:45 (diretta streaming su volleyballworld.tv), la nazionale coreana alla Atlas Arena di Lodz nella sfida valida per la prima giornata della Pool C del torneo che consentirà alle prima due classificate del girone a otto di staccare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre, giunte a Lodz nel pomeriggio di ieri, hanno svolto una sessione di pesi al mattino per poi saggiare il campo della Atlas Arena nel pomeriggio in vista della sfida con la Corea del Sud.

“Quello che ci apprestiamo a vivere è un momento tosto ed importante – ha dichiarato il CT azzurro Davide Mazzanti– perché arriviamo all’appuntamento della Qualificazione Olimpica con una lunga estate alle spalle. Un percorso che finora ha prodotto tante emozioni e situazioni che adesso dovremo provare a convogliare in una settimana che per noi sarà molto importante a partire dalla sfida con la Corea del Sud. La VNL è stato un bel banco di prova che ci ha insegnato a gestire tre partite consecutive sia dal punto di vista fisico che del recupero delle energie mentali. Dovremo far tesoro di questo tipo di esperienza anche perché la posta in palio sarà piuttosto pesante qui a Lodz”.