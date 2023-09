Pallavolo: Europei, domani la finale tra gli azzurri e la Polonia

Roma, 15 set. – (Adnkronos) – Poco più di 24 ore alla Finale che assegnerà la medaglia d’oro del Campionato Europeo maschile 2023, di fronte al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e ad un PalaEur che si preannuncia sold out. Saranno l’Italia di Fefè De Giorgi e la Polonia di Nikola Grbic, di fronte domani per l’ottantaseiesima volta con 35 vittorie azzurre e 50 della Polonia. Nel 2023 Italia e Polonia si sono incontrate già due volte, la prima a Rotterdam in VNL e la seconda al Memorial Wagner a Cracovia. Nella prima occasione, il 25 giugno, i polacchi si sono imposti 3-1 mentre con lo stesso risultato il 20 agosto in Polonia hanno avuto la meglio gli azzurri.

Percorso netto per entrambe le squadre in questo europeo, senza alcuna sconfitta. L’Italia ha vinto tutte le gare del girone battendo al tie break la Germania nella gara conclusiva mentre dopo il 3-0 sulla Macedonia negli ottavi è stato necessario il tie break per battere l’Olanda nei Quarti a Bari prima dell’ultima in ordine cronologico, la vittoria di ieri con la Francia per 3-0. Tutte vittorie da tre punti invece per la Polonia nella Pool C, così come le due vittorie negli Ottavi e nei Quarti a Bari, entrambe per 3-1 con Belgio e Serbia. In semifinale ieri a Roma Leon e compagni si sono imposti 3-1 sulla Slovenia.

Le parole della vigilia sono affidate a Leandro Mosca, Leonardo Scanferla e allo schiacciatore Daniele Lavia. “Ieri è stata una serata pieno di emozioni e adrenalina -dice Mosca-. Ora pensiamo a domani. Sono contento per la vittoria di ieri, non potevo sperare in un risultato migliore. Cerchiamo di concentrarci più sui dettagli tecnici, evitando le questioni emotive. La Polonia ha sicuramente ottime individualità, sono nel complesso una squadra forte. Entrare non è mai facile, ma il nostro compito è farci trovare sempre pronti. Giocare in Italia è bellissimo, questo Europeo si sta dimostrando un’avventura incredibile. Il pubblico lo sentiamo sempre più vicino, sempre più caloroso e speriamo sia così anche domani sera”.

“Ieri è andata molto bene, abbiamo sensazioni positive -sottolinea Scanferla-. Con la Francia è stata una partita dalle mille emozioni abbiamo sentito il calore del pubblico ma non vogliamo fermarci. Dobbiamo sappiamo che sarà un’altra battaglia come lo scorso anno, dobbiamo però pensare partita per partita senza pensare al passato. Avremo sicuramente intorno a noi tanti sostenitori, avere al nostro fianco anche il Presidente Mattarella sarà un’emozione molto forte. La Polonia non ha bisogno di presentazioni, squadra molto ostica con giocatori importanti. Cercheremo di ripetere la prestazione di ieri. Cercheremo di giocarcela e viverci ogni momento, parliamo di una finale europea, tutto può succedere, vedremo cosa accadrà. Quando siamo chiamati in causa per aiutare la squadra cerchiamo di farci trovare pronti, e credo questa sia la nostra forza, così come accaduto ieri con l’ingresso di Sbertoli e Rinaldi. In caso contrario siamo fuori cercando di dare il nostro supporto alla squadra, è questa la nostra forza”.

“C’è poso da raccontare sulla vittoria di ieri con la Francia, è stata una partita emozionante da tutti i punti di vista, tattico, tecnico ed emotivo -spiega Lavia-. Abbiamo avuto un approccio quasi perfetto. Devo dire grazie al nostro pubblico, la nostra vera arma in più. La chiave della nostra squadra è proprio il gruppo, il senso di appartenenza a questo gruppo, il senso di responsabilità nell’indossare questa maglia, è bello scendere in campo con questa maglia e vivere un gruppo così forte e così legato. A fine partita abbiamo voluto abbracciare Russo, fermo per infortunio, ma qui con noi ed è giusto che la vittoria sia dedicata anche a lui e poi c’è Anza, sempre nei nostri cuori, vederlo a bordo campo fa un pò male ma è stato bello ritrovarlo vicino a noi. Con la Polonia sarà una partita difficile, una finale, dobbiamo interpretarla nel migliore dei modi vedendo nel campo nostro e approcciando alla partita nel migliore dei modi”.

“La Polonia avrà il coltello fra i denti per i precedenti ma noi siamo pronti e carichi e siamo sicuri che il pubblico farà la differenza. Faremo fatica a dormire, una finale è sempre una finale ma siamo carichi. Affronteremo la partita di domani come sappiamo fare. La vicinanza del nostro pubblico la sentiamo, durante l’inno ieri ho avuto i brividi, vedere il palazzetto ieri è stato emozionante così come lo è stato a Bari, Ancona, Perugia, Bologna, dobbiamo dire grazia a tutti, e invitiamo a continuare a seguirci”, conclude Lavia. La Finale di domani tra Italia e Polonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena a partire dalle ore 21. Alle 18 scenderanno invece in campo Francia e Slovenia per il bronzo europeo.