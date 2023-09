Migranti: Renzi, ‘con sovranisti al governo situazione peggiorata, inutili i viaggi in Tunisia’

Roma, 15 set (Adnkronos) – “Guardate questo video del carabiniere che tiene in collo una bimba in attesa che torni sua mamma. Questa è l’Italia. Non quella che andava in Tv a urlare ‘difendiamo i confini'”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Che tipo di paura può farti una bambina in quel modo? O i bambini che si buttano sulle merendine? La retorica sovranista ci ha dipinto un mondo basato sulla paura. Ma quando gli stessi che sbraitavano contro di me accusandomi di non aver difeso i confini sono andati al Governo, la situazione è peggiorata. E i viaggi in Tunisia si sono dimostrati giratine inutili”, prosegue il leader di Iv.

“L’Europa però continua a dormire un sonno ingiusto. E io lo dico con forza perché sono un europeista convinto ma proprio per questo non rinuncio a denunciare la verità dei fatti”, aggiunge Renzi.