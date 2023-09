Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Non è che adesso la gente si mette a partire perché c’è il Governo Meloni. Si mette a partire per via dell’instabilità della Tunisia, del Niger e così via frutto a sua volta di politiche sbagliate degli scorsi decenni dell’intero Occidente”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.