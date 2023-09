“Quel giorno lo ricordo benissimo, pioveva tanto. Giocammo una partita esemplare, sono giornate che ti danno quel qualcosa in più: fu un’iniezione di fiducia importante per la vittoria del campionato”. Il ricordo di quello storico successo per 6-0 contro la Casertana è ancora vivo negli occhi di Fabrizio Melara, storico ex Benevento che in giallorosso ha lasciato il segno. Domenica per la sua Strega però sarà ancora tempo di derby, sette anni dopo l’ultimo contro i rossoblù.

