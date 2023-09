La situazione resta sempre particolarmente incandescente presso l’Istituto penale minorile di Airola. E questa volta a farne le spese, in termini di danni fisici, è stato un agente della stessa Polizia penitenziaria in servizio presso la struttura detentiva di corso Montella. Tutto si è verificato un paio di pomeriggi addietro, come da informazioni che giungono alla nostra attenzione, allorquando si è scatenata una violenta rissa che ha visto coinvolti circa venti detenuti. Il tutto sarebbe stato determinato dalle intemperanze di due ospiti nordafricani per poi estendersi ad un gruppo più ampio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia