Manovra: Speranzon (Fdi), ‘nuove misure in favore della famiglia’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Fin dal suo insediamento il governo Meloni ha messo al centro della sua azione politica famiglia e natalità, ben consapevole che i nuclei familiari sono la cellula della società e che senza figli non c’è futuro. Nella scorsa manovra è stata stanziata la cifra record di un miliardo e mezzo e nuove misure per famiglia e natalità sono previste nella prossima legge di bilancio. Ci fa dunque piacere il riconoscimento del presidente del Forum delle Associazioni familiari, Adriano Bordignon, che ha condiviso l’appello che il presidente Meloni ha lanciato ieri a Budapest. Fratelli d’Italia e il governo ribadiscono il proprio impegno per un cambiamento politico e anche culturale finalizzato a fermare l’inverno demografico”. Lo dichiara il senatore Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia a palazzo Madama.