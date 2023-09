Mafia: Russo (Fdi), ‘sacrificio don Puglisi sprona nostro impegno’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Padre Pino Puglisi è stato un esempio straordinario di determinazione e impegno nella promozione della legalità e della giustizia sociale. Ha sempre lavorato instancabilmente per liberare la comunità dalla morsa dell’illegalità e dell’oppressione mafiosa, mettendo al centro dei suoi sforzi i giovani, con la consapevolezza che solo attraverso di loro si potesse sperare in un futuro migliore”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione nazionale Antimafia, Raoul Russo, nel giorno del trentennale dell’assassinio del parroco di Brancaccio.

“Il suo sacrificio ci sprona a rafforzare il nostro impegno nella battaglia contro la mafia, affinché il suo operato non sia mai dimenticato, ma si trasformi in un faro di speranza per le generazioni future – aggiunge Russo -. Sono i giovani che devono portare avanti l’eredità di padre Puglisi, sostenendo e promuovendo la legalità, costruendo un futuro in cui ogni individuo possa vivere in pace, libero dalla paura e dalla violenza”.