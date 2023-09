M5S: Conte, ‘882mila euro da 2×1000, grazie per risultato importante’**

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Grazie a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia. Ad oggi ci è stata accreditata la somma di 882.732,97 euro, frutto delle scelte effettuate sin qui dai cittadini per la destinazione del 2×1000”. Così Giuseppe Conte su Fb.

“Come sapete, è la prima volta che il MoVimento 5 Stelle accede a questo tipologia di contributo e, considerata anche l’entità della somma, possiamo convenire che il risultato è importante. Abbiamo scelto insieme, con un voto degli iscritti, di accedere a questo strumento che è ben distante dal finanziamento pubblico ai partiti a pioggia, al quale continueremo a opporci”.

“Con il 2×1000 ognuno di voi sceglie di destinare una parte delle proprie tasse, senza alcun onere aggiuntivo, al finanziamento di questa o quella forza politica, sulla base degli obiettivi e dell’azione politica che ciascuna di esse persegue. Ovviamente il contribuente è libero anche di non destinare neanche 1 euro delle proprie tasse al finanziamento di forze politiche. Questi fondi entreranno a far parte del bilancio del MoVimento 5 Stelle e ci consentiranno di esercitare con sempre maggiore efficacia la nostra azione politica nell’interesse dei cittadini, anche con riguardo alle iniziative che, attraverso i gruppi territoriali, saranno destinate alle comunità locali”.