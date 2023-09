Libro dei Fatti Adnkronos, in arrivo la 33ma edizione

Roma, 15 set. (Adnkronos) – Una nuova edizione del Libro dei Fatti è pronta alla stampa e alla diffusione in digitale e sulle piattaforme podcast. A trentatré anni dall’esordio e nel sessantesimo anno di attività dell’agenzia, il prodotto dell’Adnkronos cresce nella tiratura e si arricchisce ulteriormente, con la prefazione della premier Giorgia Meloni e 14 contributi autorevoli dal mondo della politica, dall’economia e dalla società civile. Con due focus principali, sulla sostenibilità e sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, 30 sezioni del sapere racconteranno un anno di notizie, aggiornando dati e statistiche, con una costante proiezione nel futuro.

“Il Libro dei Fatti fa il paio con la Svezia, che ha deciso di far riprendere ai bambini carta e penna a scuola e fronteggiare così la fragilità di comunicazione e di informazione che passa attraverso la transizione digitale. E’ quindi una forma di umanesimo tecnologico quella che il Libro dei Fatti continua a confermare nella sua meritoria opera di dare dei punti di riferimento che vanno a essere, di anno in anno, sempre presenti e a disposizione di un sempre più largo pubblico”. Così Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista, commenta la prossima uscita della 33esima edizione del Libro dei Fatti Adnkronos.