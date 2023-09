Governo: Appendino (M5s), ‘la Meloni di 10 mesi fa si vergognerebbe’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Quando vi dicono che tutti i politici fanno promesse e non le mantengono, non credeteci. Quando vi dicono che è normale che il governo Meloni non stia facendo nulla di ciò per cui è stato votato, non credeteci. Mettere in pratica le promesse è difficile ma si può: il Movimento 5 Stelle aveva promesso il reddito di cittadinanza e lo ha realizzato, aveva promesso la Spazzacorrotti e l’ha realizzata, aveva promesso il decreto dignità e lo ha realizzato, aveva promesso il taglio ai vitalizi e lo ha realizzato. Oggi invece assistiamo a una serie impressionante di tradimenti che diventano clamorosi fallimenti. Pensiamo ad esempio alla promessa di eliminare le accise che è rapidamente diventata l’eliminazione dello sconto sulle accise e ora paghiamo la benzina 2€. Pensiamo alle farneticazioni sui blocchi navali che sono diventati sbarchi fuori controllo e tragedia umanitaria con Lampedusa al collasso. La verità è che la Giorgia Meloni di popolo che ha vinto le elezioni non c’è più. Se la Giorgia Meloni di dieci mesi fa incontrasse quella di oggi, si vergognerebbe”. Così su Facebook la deputata M5s Chiara Appendino.