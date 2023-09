Europee: Renzi, ‘grazie a chi si è offerto di darmi una mano, stupiti da entusiasmo’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Prima fatemi cominciare dal dirvi un gigantesco grazie. Grazie ai tanti che si sono offerti di darmi una mano per le elezioni europee. Siamo letteralmente stupiti dalla reazione entusiasta di chi vivrà questa sfida con me”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.

“So che su di voi posso contare sempre, ma so anche che le elezioni con le preferenze richiedono una fatica doppia. Mettere il cognome sulla scheda significa andare valle per valle, casa per casa. Io lo farò con tutto il mio entusiasmo”, prosegue il leader di Iv.

“Se fai politica non puoi aver paura di confrontarti e prendere i voti e pensare che l’unica cosa che conta sia farsi invitare in qualche talk televisivo. Serve far fatica. E incontrare le persone. E accendere le stelle, come recita il titolo della prossima Leopolda”, aggiunge Renzi.