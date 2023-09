La commissione consiliare attività produttive si è espressa all’unanimità.

Altrettanto dovrebbe, quindi, avvenire in consiglio per il Distretto Urbano del Commercio denominato “Il Distretto delle Streghe”, con l’approvazione dello schema di Statuto, Atto costitutivo e Accordo di Distretto. Tra le “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa”, volute dalla Regione, l’articolo 11 disciplina i Distretti del Commercio, intesi come “entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali”.

