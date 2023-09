Milano, 15 set. – (Adnkronos) – “Guardando le squadre, parlo dell’undici iniziale, noi abbiamo cambiato due giocatori e il Milan penso tre o quattro. Non c’è tanta differenza: sono due squadre che non hanno rinnovato tanto, sono partite entrambe bene e con la loro identità. Domani non è decisiva, ma sappiamo tutti l’importanza che riveste per i nostri tifosi”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del derby.