Calcio: Allegri, ‘dispiaciuto per Pogba’

Torino, 15 set. – (Adnkronos) – “Per Pogba sono dispiaciuto della situazione però non ho altro da aggiungere anche perché c’è un procedimento in corso”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito alla positività di Paul Pogba. “Nel suo ritorno alla Juve ha messo tutto l’impegno per far bene ma purtroppo al momento le cose non sono andate benissimo. Dispiace particolarmente perché Pogba è un giocatore diverso dagli altri”, aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.