Brasile: segretario Bolsonaro, ‘ho venduto regali stranieri di lusso per l’ex presidente’

Brasilia, 15 set. (Adnkronos) – L’ex segretario personale di Jair Bolsonaro ha riferito alla polizia brasiliana di aver consegnato decine di migliaia di dollari all’ex presidente del Brasile dopo aver venduto due orologi di lusso che aveva ricevuto come regali ufficiali. Il tenente colonnello Mauro Cid, aiutante di Bolsonaro durante la sua presidenza 2019-23, è stato rilasciato sabato dopo quattro mesi di detenzione dopo aver accettato un patteggiamento.

Come parte dell’accordo per il suo rilascio, Cid è tenuto a fornire informazioni relative a una serie di sospetti crimini commessi durante l’amministrazione Bolsonaro, tra cui un presunto complotto di colpo di stato e uno scandalo riguardante la presunta appropriazione indebita di costosi doni stranieri. Poco prima del suo rilascio, l’ex braccio destro di Bolsonaro avrebbe rilasciato una dichiarazione agli investigatori federali di Brasilia in cui avrebbe ammesso di aver venduto un Rolex con diamanti e un orologio da polso Patek Philippe per conto dell’ex presidente. Gli orologi, venduti in un centro commerciale della Pennsylvania, erano regali provenienti dall’Arabia Saudita e dal Bahrein.

“La vendita era immorale? Forse. Ma non pensavamo che fosse illegale”, ha affermato Cid, secondo quanto riportato in prima pagina su Veja, il settimanale più letto in Brasile. Secondo quanto riferito, l’ex segretario avrebbe detto agli investigatori che il desiderio di Bolsonaro di vendere gli orologi derivava da “preoccupazioni per lo stato delle sue finanze personali”.