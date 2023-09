Verso Caserta con un problema in più. La squalifica di Capellini complica ulteriormente i piani del Benevento, già costretto a fare i conti con un’infermeria che al momento non sembra voler regalare buone notizie alla squadra di Matteo Andreoletti. Smaltita la vittoria contro la Virtus Francavilla davanti al pubblico giallorosso, per la Strega sarà già tempo di un nuovo derby, il secondo campano dopo il debutto contro la Turris ma da un peso specifico diverso, considerando la storia e gli scenari che la sfida con la Casertana porta con sé.

